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    У Росії на трасу впав танк (відео)

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    Танк тривалий час лежав догори гусеницями на трасі - У Росії на трасу впав танк (відео)
    Танк тривалий час лежав догори гусеницями на трасі
    Фото: sakhalin.info

    За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі

    У російському місті Южно-Сахалінськ на трасу впав танк. Відео інциденту оприлюднено на Telegram-каналі Mash.

    За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі, і вона просто злетіла на повороті та перекинулася.

    На кадрах з відео видно, як танк лежить догори гусеницями на трасі.

    У результаті ДТП, як вказано, ніхто не постраждав.

    До слова, російський журналіст Парфьонов приїхав до Києва і ухилився від питання «Чий Крим?». Медійник з РФ, зокрема, зазначив, що йому не подобається, коли наполягають на певних відповідях.

    Як відзначає наша розвідка, росіяни створили на українських тимчасово окупованих територіях соціокультурні фонди та центри, щоб знищити національну ідентичність українців.

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    Теги: Росія ДТП військова техніка
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    У Росії на трасу впав танк (відео)