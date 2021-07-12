У Росії на трасу впав танк (відео)
За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі
У російському місті Южно-Сахалінськ на трасу впав танк. Відео інциденту оприлюднено на Telegram-каналі Mash.
За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі, і вона просто злетіла на повороті та перекинулася.
На кадрах з відео видно, як танк лежить догори гусеницями на трасі.
У результаті ДТП, як вказано, ніхто не постраждав.
До слова, російський журналіст Парфьонов приїхав до Києва і ухилився від питання «Чий Крим?». Медійник з РФ, зокрема, зазначив, що йому не подобається, коли наполягають на певних відповідях.
Як відзначає наша розвідка, росіяни створили на українських тимчасово окупованих територіях соціокультурні фонди та центри, щоб знищити національну ідентичність українців.