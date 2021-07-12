Танк тривалий час лежав догори гусеницями на трасі

За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі

У російському місті Южно-Сахалінськ на трасу впав танк. Відео інциденту оприлюднено на Telegram-каналі Mash.

За попередніми даними, броньовану машину погано закріпили на тралі, і вона просто злетіла на повороті та перекинулася.

На кадрах з відео видно, як танк лежить догори гусеницями на трасі.

У результаті ДТП, як вказано, ніхто не постраждав.

До слова, російський журналіст Парфьонов приїхав до Києва і ухилився від питання «Чий Крим?». Медійник з РФ, зокрема, зазначив, що йому не подобається, коли наполягають на певних відповідях.

Як відзначає наша розвідка, росіяни створили на українських тимчасово окупованих територіях соціокультурні фонди та центри, щоб знищити національну ідентичність українців.



