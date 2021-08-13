«Козаки» йдуть на Схід: Саудівська Аравія закупила українські бронеавтомобілі

Українські броньовані автомобілі «Козак-5» відправилися до Саудівської Аравії, найбільшої країни Середнього Сходу

Найбільша країна Середнього Сходу – Саудівська Аравія – закупила українські броньовані автомобілі «Козак-5». Про це повідомили представники компанії-виробника НВО «Практика».

Як повідомив голова ради директорів «Практика» Олег Висоцький, в цьому році підприємство виконало два експортних замовлення. Один з них – це поставка партії бронеавтомобілів «Козак-5» в Саудівську Аравію.

Деталі контракту не розголошуються.

«Козак-5» побудовано на посиленому шасі Ford F550. Повна маса броньованої машини – 10,5 тонни. Довжина – майже 6 метрів. Для порівняння: «Козак-5» довший за найбільший позашляховик Toyota на українському ринку – Land Cruiser 300 – приблизно на метр.

Під капотом – дизельний двигун потужністю 440 кінських сил, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом».

Екіпаж – вісім людей.

«Козак-5»

Технічні характеристики броньованого автомобіля «КОЗАК-5» Колісна формула 4х4 Повна маса 10 т. Двигун POWER STROKE, дизельний Робочий об’єм 6,7 л Потужність двигуна 440 к.с. Максимальний крутний момент 1254 Нм Коробка передач Ford TorqShift автоматична Кількість швидкостей 6+1 Балістичний захист за ДСТУ 3975 ПЗСА-5 Екіпаж, чол. до 8

Експортним контрактом нещодавно також похвалився і вітчизняний КрАЗ. Детальніше про це – за посиланням.