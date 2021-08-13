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    «Козаки» йдуть на Схід: Саудівська Аравія закупила українські бронеавтомобілі

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    Українські броньовані автомобілі &laquo;Козак-5&raquo; - «Козаки» йдуть на Схід: Саудівська Аравія закупила українські бронеавтомобілі
    Українські броньовані автомобілі «Козак-5»
    Фото: Defense Express

    Українські броньовані автомобілі «Козак-5» відправилися до Саудівської Аравії, найбільшої країни Середнього Сходу

    Найбільша країна Середнього Сходу – Саудівська Аравія – закупила українські броньовані автомобілі «Козак-5». Про це повідомили представники компанії-виробника НВО «Практика».

    Як повідомив голова ради директорів «Практика» Олег Висоцький, в цьому році підприємство виконало два експортних замовлення. Один з них – це поставка партії бронеавтомобілів «Козак-5» в Саудівську Аравію.

    Деталі контракту не розголошуються.

    «Козак-5» побудовано на посиленому шасі Ford F550. Повна маса броньованої машини – 10,5 тонни. Довжина – майже 6 метрів. Для порівняння: «Козак-5» довший за найбільший позашляховик Toyota на українському ринку – Land Cruiser 300 – приблизно на метр.

    Під капотом – дизельний двигун потужністю 440 кінських сил, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом».

    Екіпаж – вісім людей.

    «Козак-5»
    «Козак-5»

    Технічні характеристики броньованого автомобіля «КОЗАК-5»
    Колісна формула 4х4
    Повна маса 10 т.
    Двигун POWER STROKE, дизельний
    Робочий обєм 6,7 л
    Потужність двигуна 440 к.с.
    Максимальний крутний момент 1254 Нм
    Коробка передач Ford TorqShift автоматична
    Кількість швидкостей 6+1
    Балістичний захист за ДСТУ 3975 ПЗСА-5
    Екіпаж, чол. до 8

    Експортним контрактом нещодавно також похвалився і вітчизняний КрАЗ. Детальніше про це – за посиланням.

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    Теги: військова техніка озброєння
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    «Козаки» йдуть на Схід: Саудівська Аравія закупила українські бронеавтомобілі