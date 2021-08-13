«Козаки» йдуть на Схід: Саудівська Аравія закупила українські бронеавтомобілі
Українські броньовані автомобілі «Козак-5» відправилися до Саудівської Аравії, найбільшої країни Середнього Сходу
Найбільша країна Середнього Сходу – Саудівська Аравія – закупила українські броньовані автомобілі «Козак-5». Про це повідомили представники компанії-виробника НВО «Практика».
Як повідомив голова ради директорів «Практика» Олег Висоцький, в цьому році підприємство виконало два експортних замовлення. Один з них – це поставка партії бронеавтомобілів «Козак-5» в Саудівську Аравію.
Деталі контракту не розголошуються.
«Козак-5» побудовано на посиленому шасі Ford F550. Повна маса броньованої машини – 10,5 тонни. Довжина – майже 6 метрів. Для порівняння: «Козак-5» довший за найбільший позашляховик Toyota на українському ринку – Land Cruiser 300 – приблизно на метр.
Під капотом – дизельний двигун потужністю 440 кінських сил, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом».
Екіпаж – вісім людей.
|Технічні характеристики броньованого автомобіля «КОЗАК-5»
|Колісна формула
|4х4
|Повна маса
|10 т.
|Двигун
|POWER STROKE, дизельний
|Робочий об’єм
|6,7 л
|Потужність двигуна
|440 к.с.
|Максимальний крутний момент
|1254 Нм
|Коробка передач
|Ford TorqShift автоматична
|Кількість швидкостей
|6+1
|Балістичний захист за ДСТУ 3975
|ПЗСА-5
|Екіпаж, чол.
|до 8
Експортним контрактом нещодавно також похвалився і вітчизняний КрАЗ. Детальніше про це – за посиланням.
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