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    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)

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    Кульмінацією параду став проліт над Хрещатиком винищувачів, які завдяки диму відтворили прапор України - Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)

    Кульмінацією параду став проліт над Хрещатиком винищувачів, які завдяки диму відтворили прапор України

    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    Розпочав парад зведений підрозділ із державним прапором України завдовжки 30 метрів

    Під час військового параду Хрещатиком урочистим маршем пройшли представники родів військ Збройних сил України. «Главком» підготував фотозвіт урочистого маршу.

    Розпочав парад зведений підрозділ із державним прапором України завдовжки 30 метрів. Далі Хрещатиком пройшли ветерани Антитерористичної операції (АТО) та Операції Об'єднаних сил (ООС).

    Також головною вулицею країни пройшли ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, прапороносні групи зі стягами різних видів Збройних сил України та зведені підрозділи.

    Згодом Хрещатиком проїхала військова техніка.

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    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)
    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)

    Перед цим відбувся парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото).

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його проводять на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

    У параді в столиці беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

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    Теги: Київ військові День Незалежності парад військова техніка озброєння
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    Парад Незалежності: війська і техніка урочисто пройшли Хрещатиком (фотозвіт)