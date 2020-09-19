Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)



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Повінь у центральній Греції Фото: Reuters

На цей момент загинуло двоє людей

У центральній Греції через проливні дощі почалася повінь.

Про це повідомляє Ekathimerini.

На цей момент загинуло двоє людей. Це жінка, яку знайшли мертвою у своєму будинку в місті Фарсала, поблизу Фессалії, а також 63-річний фермер, якого віднесло водою в місті Кардиця.

Крім того, пропала жінка, яка їхала на своїй машині під час повені.

Зазначається, що річки, які вийшли з берегів, також пошкодили будівлі.

Місцевий оператор поїздів Trainose оголосив, що дощі, які випали одночасно, також зупинили рух поїздів, що зв’язують північну і південну Грецію.

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