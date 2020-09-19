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    Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)

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    Повінь&nbsp;у&nbsp;центральній&nbsp;Греції - Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)
    Повінь у центральній Греції
    Фото: Reuters

    На цей момент загинуло двоє людей

    У центральній Греції через проливні дощі почалася повінь.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    На цей момент загинуло двоє людей. Це жінка, яку знайшли мертвою у своєму будинку в місті Фарсала, поблизу Фессалії, а також 63-річний фермер, якого віднесло водою в місті Кардиця.

    Крім того, пропала жінка, яка їхала на своїй машині під час повені.

    Зазначається, що річки, які вийшли з берегів, також пошкодили будівлі.

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    Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)
    Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)
    Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)
    Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото)

    Місцевий оператор поїздів Trainose оголосив, що дощі, які випали одночасно, також зупинили рух поїздів, що зв’язують північну і південну Грецію.

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