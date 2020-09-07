Тайфун у Японії: є загиблий і понад 100 травмованих



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Хайшен, хоча і вважається супертайфуном, проте він слабкіший, ніж попередні

Тайфун рухається на північ зі швидкістю близько 50 км/год до східного узбережжя Корейського півострова

У результаті удару потужного тайфуну Хайшен в Японії одна людина загинула і 108 отримали травми. Про це повідомляє видання Mainichi у понеділок, 7 вересня.

Тайфун рухається на північ зі швидкістю близько 50 км/год до східного узбережжя Корейського півострова. У його центрі атмосферний тиск становить 960 гектопаскалів, а швидкість вітру - до 180 км/год.

Хайшен, хоча і вважається супертайфуном, проте він слабкіший, ніж попередні. Японське метеорологічне агентство цього разу не стало оголошувати вищий рівень небезпеки. О шостій годині ранку його сила була знижена з «надзвичайно потужний» до «потужний».

Раніше повідомлялося, що в Японії через тайфун Хайшен понад 500 тисяч будинків залишаються без світла. Понад 1, 5 млн жителів південно-західної частини країни отримали від влади розпорядження негайно евакуюватися.

Хайшен привів до закриття фабрик, шкіл і підприємств по всій західній території Японії. Також були скасовані сотні рейсів і поїздів. Зокрема, авіаперевізники скасували 579 внутрішніх авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун Хайшен, який викликав сильні вітри і дощі на півдні країни.

Це дев'ятий за рахунком тайфун, що утворився в Тихому океані в 2020 році і перший супертайфун.

Також на Південну Корею обрушився супертайфун: відео.