Руйнівний ураган Саллі просувається вглиб США (фоторепортаж)



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Буревій повільно просувається в бік Кароліни та Джорджії Фото: Reuters

Ураган Саллі приніс із собою зливи та повені, які пошкодили тисячі будинків і зруйнували сотні доріг

Ураган Саллі, який вже наробив лиха у Флориді та Алабамі, продовжує свій рух у напрямку Кароліни та Джорджії.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що негода забрала життя вже, щонайменше, однієї людини. Ще декілька осіб зникли безвісти.

Ураган Саллі приніс із собою зливи та повені, які пошкодили тисячі будинків і зруйнували сотні доріг в регіоні. Крім того, сотні тисяч будинків нині підтоплені або знаходяться без світла – стихія пошкодила лінії електропередач.

Буревій повільно просувається в бік Кароліни та Джорджії. Там розпочали підготовку до приходу «Саллі». Очікується, що в регіоні випаде щонайменше 25 сантиметрів опадів.

Нагадаємо, раніше ураган Саллі вдарив по південно-східному узбережжю США: в штатах Алабама та Флорида без світала залишилися пів мільйона американців.

Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.

Нагадаємо, наприкінці серпня у США через ураган Лаура загинули шестеро людей.