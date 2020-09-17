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    У світі

    Ураган Саллі залишив без світла пів мільйона американців

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    Ураган дістався узбережжя США недалеко від затоки Шорз, штат Алабама - Ураган Саллі залишив без світла пів мільйона американців
    Ураган дістався узбережжя США недалеко від затоки Шорз, штат Алабама

    Проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама та Флорида

    Понад 550 тисяч людей залишилися без електропостачання через ураган Саллі, який обрушився на південні штати США.

    Про це повідомляє CNN.

    Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама та Флорида.

    Наразі ураган посилився та рухається на північ США.

    Ураган дістався узбережжя США недалеко від затоки Шорз, штат Алабама. Він майже одразу обрушився на міста Пенсакола та Мобіл, де проживають майже 1 млн людей.

    Місцеві рятувальники почали евакуацію з підтоплених будинків. В окрузі Ескамбія, до якого входить місто Пенсакола, врятовано понад 40 жителів.

    Згідно з підрахунками місцевої влади, найближчими днями ще тисячам жителів знадобиться допомога.

    Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

    Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.

    Нагадаємо, наприкінці серпня у США через ураган Лаура загинули шестеро людей.

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