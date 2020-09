Ураган Саллі залишив без світла пів мільйона американців



Ураган дістався узбережжя США недалеко від затоки Шорз, штат Алабама

Проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама та Флорида

Понад 550 тисяч людей залишилися без електропостачання через ураган Саллі, який обрушився на південні штати США.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама та Флорида.

Friend in Pensacola sent me an update, they are safe, but their first floor is completely flooded out... #Sally #HurricaneSally pic.twitter.com/Iirb043J0v — Make Your Voice Heard #VOTE {.P-Nav.} (@PNav57) September 16, 2020

Наразі ураган посилився та рухається на північ США.

The power of #Sally ripping a high rise apart. https://t.co/bbXfCPLIaU — JimRutledgeEsq (@esq_jim) September 17, 2020

Ураган дістався узбережжя США недалеко від затоки Шорз, штат Алабама. Він майже одразу обрушився на міста Пенсакола та Мобіл, де проживають майже 1 млн людей.

The inner eyewall of #HurricaneSally is absolutely brutal and refuses to let up. Should be in the eye within the next 15-20 mins hopefully.. #Sally #alwx #flwx pic.twitter.com/Ac6tvdqBVy — Chris Jackson (@ChrisJacksonSC) September 16, 2020

Місцеві рятувальники почали евакуацію з підтоплених будинків. В окрузі Ескамбія, до якого входить місто Пенсакола, врятовано понад 40 жителів.

Згідно з підрахунками місцевої влади, найближчими днями ще тисячам жителів знадобиться допомога.

Sportsmen Marina at Orange Beach, FL has been decimated by Hurricane #Sally... Video by Rob Phillips. @NWSMobile pic.twitter.com/kUavKJS5is — Spinks Megginson (@rzweather) September 16, 2020

Як повідомлялося, потужний ураган Саллі, який ще напередодні був лише тропічним штормом, тепер загрожує масштабними руйнівними повенями одразу кільком штатам південно-східної частини США.

Le pido a la gente de #ElSalvador que se una a mí en una oración por las miles de personas afectadas por el huracán #Sally. Mi madre, de 97 años, y la familia de mi hermana se encuentran entre ellos. En este momento están atrapados en el ojo de la tormenta. https://t.co/oUXuUgAVyj — Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) September 16, 2020

Тропічний шторм Саллі, що сформувався у Мексиканській затоці, впродовж кількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада кількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема евакуацію десятків тисяч жителів.

Нагадаємо, наприкінці серпня у США через ураган Лаура загинули шестеро людей.