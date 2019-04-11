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    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно

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    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно

    Ілюстрації Вірджинії прикрашають низку книг, а її полотна побачили безліч виставкових залів

    Вірджинія Морі - художниця родом з Мілана (Італія), яка здобула освіту в галузі дизайну та анімації. Дівчина створює свої картини за допомогою чорнила, олівців або звичайної кулькової ручки.

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    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно
    Художниця з Італії створює філософські картини, які нагадують кадри з арт-хаусного кіно

    Її ілюстрації прикрашають низку книг, а її полотна побачили безліч виставкових залів. Крім того, Вірджинію запрошували попрацювати над створенням мультиплікаційних фільмів як ілюстратора і режисера. Талант Морі дозволяє їй втілювати на папері неймовірні картини, що нагадують кадри з артхаусного кіно.

    Джерело: trinixy.ru

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