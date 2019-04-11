У Києві встановили ще одну бронзову міні-скульптуру (фото, відео)



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Скульптура «Золоті ворота» стала 14-ю в проекті «Шукай»

У четвер, 11 квітня, у Києві встановлено 14-ту міні-скульптуру проекту «Шукай» - «Золоті ворота».

Міні-скульптура з'явилася на фасаді будинку на Ярославовому Валу, 21/20а поблизу станції метро «Золоті ворота».

Скульптуру відкрили невеличкою міні-виставою, повідомила на своїй сторінці в Facebook автор і куратор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко.

«Золоті ворота» - головні ворота древнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі, одна з найдавніших споруд Східної Європи, символ Києва.

Нагадаємо, у березні у Києві було встановлено 13-ту міні-скульптуру проекту «Шукай» - бронзовий «київський комп’ютер».

Як повідомлялося, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

Раніше у Києві з'явився міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

На Воздвиженці з'явилася скульптурка «Київська плінфа».

Також встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський слоник. Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.

20 листопада відкрили одинадцяту бронзову міні-скульптурку. Нею стала київська (скіфська) пектораль.

Проект «Шукай!» – це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптур. Щомісяця десь в Києві з‘являється нова скульптура. Місія проекту – гуляйте та дізнавайтеся історію міста.