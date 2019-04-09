Поїзд «Київ-Варшава» увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи



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Видання CNN зазначило, що склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, присвяченого подорожам The Manin Seat 61

Спальний потяг «Київ-Варшава» «Укрзалізниці» увійшов до списку найкращих нічних поїздів Європи, складеним виданням CNN. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

«Вітаю «Укрзалізницю». Потяг Київ-Варшава ввійшов до переліку CNN Найкращих нічних поїздів Європи. Потяг №1 йде в ЄС», - написав Омелян.

Видання CNN зазначило, що склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, присвяченого подорожам The Manin Seat 61.

Серед поїздів, що увійшли до списку: Caledonian Sleeper: Лондон, Англія - Форт Вільям, Шотландія, Trenhotel Lusitania: Мадрид, Іспанія - Лісабон, Португалія, Thello: Париж, Франція - Рим, Італія.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» станом на 5 квітня призначила пасажирські поїзди на 54 додаткових рейси на великодні та травневі свята.

Зазначається, що квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.