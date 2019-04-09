  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поїзд «Київ-Варшава» увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи

    • Розсилка
    Поїзд «Київ-Варшава» увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи

    Видання CNN зазначило, що склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, присвяченого подорожам The Manin Seat 61

    Спальний потяг «Київ-Варшава» «Укрзалізниці» увійшов до списку найкращих нічних поїздів Європи, складеним виданням CNN. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

    «Вітаю «Укрзалізницю». Потяг Київ-Варшава ввійшов до переліку CNN Найкращих нічних поїздів Європи. Потяг №1 йде в ЄС», - написав Омелян.

    Читайте також

    Видання CNN зазначило, що склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, присвяченого подорожам The Manin Seat 61.

    Серед поїздів, що увійшли до списку: Caledonian Sleeper: Лондон, Англія - Форт Вільям, Шотландія, Trenhotel Lusitania: Мадрид, Іспанія - Лісабон, Португалія, Thello: Париж, Франція - Рим, Італія.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» станом на 5 квітня призначила пасажирські поїзди на 54 додаткових рейси на великодні та травневі свята.

    Зазначається, що квитки на додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах.

    Читайте також
    ЄС Польща міністр Володимир Омелян свята Укрзалізниця Франція Париж Італія Англія Шотландія Іспанія Португалія потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ