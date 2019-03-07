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    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт

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    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт

    Просторий особняк 1930-х років в передмісті Альфінгтона, Великобританія, стояв занедбаним близько 20 років, поки його не відвідав художник з Мельбурна Роні (Rone)

    Як тільки він переступив поріг будинку, в голові художника відразу з'явилося безліч ідей щодо перетворення просторих кімнат в об'єкт ар-деко під назвою Burnham Beeches.

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    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт
    Художник з Австралії перетворив занедбаний особняк в унікальний арт-об'єкт

    Роні знадобилося близько року і більше 500 антикварних предметів для роботи. Результат праць художника може подивитися кожен охочий під час показів, які пройдуть з 6 березня по 22 квітня.

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