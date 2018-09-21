  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії

    • Розсилка
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії

    Саме такою Грузію побачив фотограф з Аргентини

    Аргентинський фотограф Пабло Феррарі живе в Грузії. Він встиг побувати в різних частинах цієї дивовижної країни і відобразити на своїх знімках картини з буденного життя грузинського народу.

    Читайте також

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії
    Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії

    Його фотографії показують нам Грузію через химерний фільтр авторського сприйняття, і на них ця прекрасна країна виглядає ілюстрацією до казкової повісті.

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ