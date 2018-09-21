Ілюстрації до казкової повісті. Неймовірні красиві світлини Грузії



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Саме такою Грузію побачив фотограф з Аргентини

Аргентинський фотограф Пабло Феррарі живе в Грузії. Він встиг побувати в різних частинах цієї дивовижної країни і відобразити на своїх знімках картини з буденного життя грузинського народу.

Його фотографії показують нам Грузію через химерний фільтр авторського сприйняття, і на них ця прекрасна країна виглядає ілюстрацією до казкової повісті.

Джерело: BigPicture