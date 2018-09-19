Українці зможуть їздити до Грузії за ID-картками документ



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На сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про безвізові поїздки за внутрішніми паспортами у формі ID-карт.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Угода передбачає, що громадяни України зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій. Зазначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року, яка, зокрема, звільняє громадян від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на строк більше 90 днів.

Очікується, що імплементація угоди про поїздки за ID-картками призведе до зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів завдяки збільшенню числа мандрівників.

Нагадаємо, в березні минулого року Туреччина офіційно затвердила поїздки по ID-карткам для українців. Водночас умови перебування в цій країні аналогічні тим, які діють за наявності закордонного паспорта. Український уряд заборонив видавати паспорти у вигляді книжки у березні 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні у Києві віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів.