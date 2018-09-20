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    В Грузії поблизу Тбілісі стався землетрус

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    В Грузії поблизу Тбілісі стався землетрус

    Епіцентр землетрусу знаходився в селі Норіо недалеко від столиці Грузії

    В Грузії у четвер, 20 вересня, стався землетрус магнітудою 3,0.

    Як повідомляє 1tv.ge з посиланням на Інститут наук з вивчення Землі і Національний центр сейсмічного моніторингу, землетрус зафіксували в 15:13 за місцевим часом (14:13 за Києвом).

    Епіцентр знаходився в селі Норіо недалеко від Тбілісі - в регіоні Квемо-Картлі на півдні країни.

    За даними телеканалу Rustavi2, підземні поштовхи відчували і мешканці столиці Грузії.

    Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах кількість загиблих унаслідок урагану Флоренс зросла до 37 людей. 27 жертв зафіксували у Північній Кароліні, 8 - у Південній, ще двоє загинули у Вірджинії.

    Джерело: Новое Время

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