В Грузії поблизу Тбілісі стався землетрус



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Епіцентр землетрусу знаходився в селі Норіо недалеко від столиці Грузії

В Грузії у четвер, 20 вересня, стався землетрус магнітудою 3,0.

Як повідомляє 1tv.ge з посиланням на Інститут наук з вивчення Землі і Національний центр сейсмічного моніторингу, землетрус зафіксували в 15:13 за місцевим часом (14:13 за Києвом).

Епіцентр знаходився в селі Норіо недалеко від Тбілісі - в регіоні Квемо-Картлі на півдні країни.

За даними телеканалу Rustavi2, підземні поштовхи відчували і мешканці столиці Грузії.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах кількість загиблих унаслідок урагану Флоренс зросла до 37 людей. 27 жертв зафіксували у Північній Кароліні, 8 - у Південній, ще двоє загинули у Вірджинії.

Джерело: Новое Время