«Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»

Користувачі мережі жартують, що наступним об'єктом для санкцій має стати телеканал «Інтер»

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти телеканалу «Наш». Цю подію не залишили без своєї уваги інтернет-жартівники.

Користувачі мережі переважно позитивно оцінили таке рішення влади. Також вони жартують, що наступним має стати телеканал «Інтер».

Нагадаємо, під санкції потрапили компанії «Наша Прага» (канал «Максі-ТВ»), «Наш 24», «Наш 365» (канал «Наш») і компанія на «Кіпрі», яка, за даними РНБО, є власником цих компаній. За словами Данілова, обмеження запроваджують на п'ять років. Санкції запровадили на підставі подання СБУ.

Наприкінці січня відразу кілька джерел в СБУ та РНБО підтвердили «Главкому», що на телеканал «Наш», підконтрольний проросійському політику Євгенію Мураєву, найближчим часом буде накладено санкції Радою національної безпеки та оборони України.







