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    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»

    Санкції проти каналу &laquo;Наш&raquo; запровадили на підставі подання СБУ - «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    Санкції проти каналу «Наш» запровадили на підставі подання СБУ

    Користувачі мережі жартують, що наступним об'єктом для санкцій має стати телеканал «Інтер»

    Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти телеканалу «Наш». Цю подію не залишили без своєї уваги інтернет-жартівники.

    Користувачі мережі переважно позитивно оцінили таке рішення влади. Також вони жартують, що наступним має стати телеканал «Інтер».

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    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»
    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»

    Нагадаємо, під санкції потрапили компанії «Наша Прага» (канал «Максі-ТВ»), «Наш 24», «Наш 365» (канал «Наш») і компанія на «Кіпрі», яка, за даними РНБО, є власником цих компаній. За словами Данілова, обмеження запроваджують на п'ять років. Санкції запровадили на підставі подання СБУ.

    Наприкінці січня відразу кілька джерел в СБУ та РНБО підтвердили «Главкому», що на телеканал «Наш», підконтрольний проросійському політику Євгенію Мураєву, найближчим часом буде накладено санкції Радою національної безпеки та оборони України.



    Теги: ЗМІ СБУ РНБО санкції Інтер
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    «Інтер» – наступний? Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти каналу «Наш»