РНБО найближчим часом накладе санкції на телеканал Мураєва

РНБО очікує на подання від СБУ щодо обмеження роботи телеканалу «Наш»

На телеканал «Наш», підконтрольний проросійському політику Євгенію Мураєву, найближчим часом буде накладено санкції Радою національної безпеки та оборони України (РНБО). Цю інформацію «Главкому» підтвердили відразу кілька джерел в СБУ та РНБО.

Наразі Служба безпеки України готує відповідні документи, які будуть передані на розгляд РНБО. За даними спецслужби, вищезгаданий мовник веде системну проросійську пропаганду.

Варто нагадати, що у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв висловив задоволення тим, що більшість аудиторії заблокованих телеканалів переключились на його мовник.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Також варто нагадати, що днями МЗС Британії заявило, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному пресрелізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

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