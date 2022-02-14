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    Посол Пристайко припустив відмову України від НАТО. МЗС дав роз'яснення

    Українське зовнішньополітичне відомство вважає слова Пристайка вирваними з контексту - Посол Пристайко припустив відмову України від НАТО. МЗС дав роз'яснення
    Українське зовнішньополітичне відомство вважає слова Пристайка вирваними з контексту
    фото; Укрінформ

    «Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка вирвані з контексту»

    Припущення посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо того, що Україна може відмовитися від прагнення до членства у НАТО, зроблене ним в етері ВВС Radio 5, спричинило хвилю обговорення у світових ЗМІ.

    Відповідаючи на запитання ведучого, чи могла би Україна розглянути варіант не вступати в НАТО заради уникнення загострення військового конфлікту з РФ, Пристайко відповів: «Ми могли б».

    Проте посол зазначив, що прагнення України до членства у Північноатлантичному альянсі наразі закріплене у Конституції України і наразі є одним із зовнішньополітичних пріорітетів нашої держави.

    Після того, як висловлювання посла поширили світові ЗМІ, заяву Пристайка було змушене відреагувати Міністерство закордонних справ України.

    «Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту», – зазначив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

    Речник МЗС також наголосив, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

    «При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – наголосив речник МЗС України.

    Раніше повідомлялося, що Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

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    Теги: МЗС ЗМІ НАТО посол
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    Посол Пристайко припустив відмову України від НАТО. МЗС дав роз'яснення