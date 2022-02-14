Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії

У відомстві зазначили, що в межах своєї компетенції постійно аналізують різні сценарії розвитку подій

Служба безпеки України просить громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці та заявила, що Україна зіткнулася з потужною хвилею гібридної війни в інформаційному просторі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що в межах своєї компетенції постійно аналізують різні сценарії розвитку подій: «є чіткий план дій на кожен із них».

«Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати єдність.

«СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє», – підкреслили в повідомленні.

Це, як наголосили в СБУ, відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів

«Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну», – заявили у відомстві.

Там додають, що зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця.

Нагадаємо, Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».



