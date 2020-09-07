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    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя

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    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя

    Творчість бразильця несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній

    Володіючи відмінним почуттям гумору і незвичайним талантом, бразильський художник-ілюстратор Тіаго Хойсель створює барвисті анімаційні малюнки, які, викликають посмішку і дарують море позитиву, забезпечуючи хорошим настроєм на цілий день.

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    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя
    Іронія, сарказм та позитив: курйозні і смішні малюнки бразильського художника Тіаго Хойселя

    Тіаго з раннього віку любив малювати, але навряд чи замислювався, що в майбутньому це може стати його професією.

    Одного разу в одному з журналів він наткнувся на карикатури відомого художника Іке. Ці роботи настільки сильно вразили Тіаго, що він став не просто колекціонувати малюнки, а й створювати їх копії. А з часом, «набивши» руку, він почав малювати неймовірно реалістичні шаржі на відомих персонажів шоу-бізнесу і спорту, а також мультиплікаційних героїв.

    Його творчість несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній, які охоче запрошують художника до співпраці.

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