Яскраві фото з фестивалю повітряних куль у Великобританії



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Особливістю цього фестивалю були повітряні кулі у вигляді персонажів коміксів та мультфільмів

З 9 по 12 серпня в британському місті Бристоль пройшов міжнародний фестиваль повітряних куль. Під час Bristol International Balloon Fiesta в небо піднялися понад 130 різнокольорових повітряних куль.

Кулі запускали двічі в день - вранці і ввечері. Особливістю цього фестивалю були повітряні кулі у вигляді персонажів коміксів, мультфільмів та інших фантастичних фігур, виготовлених місцевої фабрикою Cameron Balloons.