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    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)

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    На гору Кім Чен Ина супроводжувала дружина і військовослужбовці - Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    На гору Кім Чен Ина супроводжувала дружина і військовослужбовці

    Метою прогулянки верхи на конях було «підняття революційного духу» громадян КНДР

    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вдруге за два місяці верхом на білому коні піднявся на священну гору Пектусан.

    Про це повідомляє Reuters у середу, 4 грудня.

    На гору його супроводжувала дружина і військовослужбовці. Метою цієї прогулянки верхи на конях було «підняття революційного духу» громадян.

    Кім Чен Ин попередив США, що до кінця року слід відновити переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї, що зайшли в глухий кут. В іншому випадку, Північна Корея піде по невизначеному «новому шляху».

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    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)
    Кім Чен Ин піднявся на священну засніжену гору на білому коні (фото)

    Нагадаємо, наприкінці листопада Північна Корея під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина успішно протестувала надвелику пускову установку реактивної системи залпового вогню.

    До слова, у середині листопада Південна Корея і США вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace для поліпшення відносин із КНДР.

    США ядерна зброя військові Північна Корея Кім Чен Ин
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