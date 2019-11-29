Північна Корея провела випробування ракетної установки



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Запусками керував лідер КНДР Кім Чен Ин

Випробування були проведені для «остаточної перевірки» ефективності установки

Північна Корея під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина успішно протестувала надвелику пускову установку реактивної системи залпового вогню.

Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

За інформацією агентства, випробування були проведені для «остаточної перевірки» ефективності установки.

Відзначається, що запусками керував лідер КНДР Кім Чен Ин, який висловив «величезне задоволення» їх результатом.

Напередодні стало відомо, що в Північній Кореї випробували дві балістичні ракети. Південнокорейські військові відзначили, що ракети пролетіли 380 км на висоті 97 км.

До слова, у середині листопада Південна Корея і США вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace для поліпшення відносин із КНДР.