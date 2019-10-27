КНДР назвала дату «кінця дружби» Дональда Трампа і Кім Чен Ина



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Дональд Трамп і Кім Чен Ин

Пхеньян встановив в якості цього терміну кінець 2019 року

Пхеньян встановив в якості цього терміну кінець 2019 року

США припустяться помилки, якщо проігнорують крайній термін для переговорів з Північною Кореєю про денуклеаризацію.

Про це заявив високопоставлений представник КНДР Кім Ен Чхоля, пише DW.

Зазначається, що Пхеньян встановив в якості цього терміну кінець 2019 року.

За словами Кім Ен Чхоля, тоді ж завершаться і «тісні особисті стосунки» президента США Дональда Трампа з головою Держради КНДР Кім Чен Ином, якщо Вашингтон не прийме необхідні заходи.

У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов’язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків по досягненню цієї мети.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні і довірчі відносини з президентом США Дональдом Трампом.