США і Південна Корея відклали спільні військові навчання



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США і Південна Корея мають намір продовжити дипломатичний процес із КНДР

Перенесення термінів навчань союзники пояснили наміром продовжити дипломатичний процес із Північною Кореєю

Південна Корея і США вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace для поліпшення відносин із КНДР.

Про це у неділю повідомляє видання Yonhap.

Голови американського і південнокорейського оборонних відомств Марк Еспер і Сон Ен Му оголосили про це рішення в Бангкоку на полях наради міністрів оборони країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Перенесення термінів навчань союзники пояснили наміром продовжити дипломатичний процес із Північною Кореєю. Нова дата поки не призначена.

Водночас глава Пентагону зазначив, що майбутні рішення можуть бути скориговані «відповідно до потреб дипломатії».

До слова, українські десантники успішно пройшли перевірку за стандартами НАТО.