Лірика, містика та тиха драма. Як виглядало вуличне життя Нью-Йорка 1930-1980-х років



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Вуличне життя Нью-Йорка 1930-1980-х років

Елен Левітт відома культовими вуличними фотографіями Нью-Йорка

Почавши знімати в 1930-х роках, вона залишалася активною протягом майже 70 років. В її роботах немає нічого сенсаційного. У них немає нічого незвичайного. На більшості знімків граються діти, розмовляють дорослі. У кадрах Левітт динамічно тече повсякденне життя.

Елен Левітт (Helen Levitt) народилася 31 серпня 1913 року. У 1931 році після середньої школи почала працювати на комерційного портретного фотографа в Бронксі, де навчилася поводитися з плівкою. Натхненна роботами таких майстрів, як Уокер Еванс і Анрі Картьє-Брессон, вона взяла свою 35-міліметрову фотокамеру і вийшла на вулиці.

У 1930-х роках захоплена спостерігачка нью-йоркського вуличного життя вперше почала фотографувати жителів таких небагатьох районів, як Нижній Іст-Сайд, Бронкс і Гарлем. Вона працювала в бідних кварталах, тому що люди в цих місцях були відкритішими, а вуличне життя візуально цікавішим. Талант Левітт виявився екстраординарним. В «New York Times» написали, що її зображення, як «швидкоплинні миті, що перевершують лірику, містику і тиху драму».

Елен Левітт померла в 2009 році у віці 95 років. Виставки її робіт проходили в Бостоні, Сан-Франциско, Стокгольмі, Лондоні, Парижі, Амстердамі, Мадриді та інших великих містах.

Джерело: cameralabs.org