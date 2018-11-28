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    Порошенко: Забирайтеся з України, містер Путін

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    &laquo;Нас атакували, тому що нам нестерпна думка про те, щоб бути частиною російської імперії, російською колонією&raquo;, - заявив президент - Порошенко: Забирайтеся з України, містер Путін
    «Нас атакували, тому що нам нестерпна думка про те, щоб бути частиною російської імперії, російською колонією», - заявив президент

    Президент зауважив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне мора, бо це мета глобальної безпеки

    Президент Петро Порошенко розраховує на підтримку президента США Дональда Трампа під час саміту G20, а одним з її варіантів, окрім заклику до Путіна забиратися з України, може бути захід кількох суден НАТО в Чорне море. Про це голова держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC у відповідь на запитання, чи очікує він, що лідер США донесе російському президенту позицію щодо України, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    За словами Цеголка, президент також зауважив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне мора, бо це мета глобальної безпеки.

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    «Петро Порошенко зазначив, що Україна протистоїть Росії, захищаючи свободу та демократію: «Нас атакували, тому що нам нестерпна думка про те, щоб бути частиною російської імперії, російською колонією», - йдеться у повідомленні.

    Президент також наголосив, що запровадження воєнного стану в кількох областях України має на меті захист, і наша держава не має наміру вдаватися до військових дій, спрямованих проти будь-кого.

     

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