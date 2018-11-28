Порошенко: Забирайтеся з України, містер Путін



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«Нас атакували, тому що нам нестерпна думка про те, щоб бути частиною російської імперії, російською колонією», - заявив президент

Президент зауважив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне мора, бо це мета глобальної безпеки

Президент Петро Порошенко розраховує на підтримку президента США Дональда Трампа під час саміту G20, а одним з її варіантів, окрім заклику до Путіна забиратися з України, може бути захід кількох суден НАТО в Чорне море. Про це голова держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC у відповідь на запитання, чи очікує він, що лідер США донесе російському президенту позицію щодо України, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За словами Цеголка, президент також зауважив, що як один із можливих варіантів підтримки України може бути захід кількох суден НАТО в Чорне мора, бо це мета глобальної безпеки.

«Петро Порошенко зазначив, що Україна протистоїть Росії, захищаючи свободу та демократію: «Нас атакували, тому що нам нестерпна думка про те, щоб бути частиною російської імперії, російською колонією», - йдеться у повідомленні.

Президент також наголосив, що запровадження воєнного стану в кількох областях України має на меті захист, і наша держава не має наміру вдаватися до військових дій, спрямованих проти будь-кого.