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    Порошенко закликав світ проявити єдність з Україною

    • Розсилка
    Порошенко закликав світ проявити єдність з Україною

    «Це вперше, коли Путін вже просто не приховує більше, що це був його наказ застосувати збройні сили та відкрито розстріляти українських військових на наших кораблях», - наголосив президент Петро Порошенко

    Президент Петро Порошенко подякував керівництву НАТО, Європейського Союзу, США, інших країн-партнерів за солідарність з Україною в умовах акту прямої агресії Росії проти країни. Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN щодо реакції світових лідерів на російську агресію проти України.

    Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко розповів про обставини та деталі агресії російських військових проти українських моряків, яка відбулася в акваторії Керченської протоки.

    «Це вперше, коли Путін вже просто не приховує більше, що це був його наказ застосувати збройні сили та відкрито розстріляти українських військових на наших кораблях», - наголосив президент.

    Глава держави підкреслив, що Україна має двосторонню угоду з Росією про вільне судноплавство в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці. «Відповідно до цієї угоди, ми маємо абсолютну свободу пересування через Керченську протоку і в Азовському морі, без будь-яких обмежень», - сказав президент та додав, що затримувати або блокувати українські судна є абсолютно протизаконно відповідно до міжнародного права щодо вільної навігації.

    «Це дуже небезпечний прецедент, і ми маємо забезпечити міжнародну реакцію, тому що завтра будь-яке міжнародне судно може бути піддано нападу. Ми не можемо більше з цим миритися», - підсумував Порошенко.

    «Відповідно до міжнародного права – це прямий акт агресії, який повністю підпадає під резолюцію ООН», - сказав президент, уточнивши, що цей напад відбувся «в нейтральних міжнародних водах Чорного моря».

    Порошенко закликав весь світ проявити єдність і солідарність з Україною в захисті її свободи та демократії.

    Нагадаємо, Порошенко повідомив, що збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

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