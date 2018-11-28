Порошенко закликав світ проявити єдність з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це вперше, коли Путін вже просто не приховує більше, що це був його наказ застосувати збройні сили та відкрито розстріляти українських військових на наших кораблях», - наголосив президент Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко подякував керівництву НАТО, Європейського Союзу, США, інших країн-партнерів за солідарність з Україною в умовах акту прямої агресії Росії проти країни. Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN щодо реакції світових лідерів на російську агресію проти України.

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко розповів про обставини та деталі агресії російських військових проти українських моряків, яка відбулася в акваторії Керченської протоки.

«Це вперше, коли Путін вже просто не приховує більше, що це був його наказ застосувати збройні сили та відкрито розстріляти українських військових на наших кораблях», - наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що Україна має двосторонню угоду з Росією про вільне судноплавство в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці. «Відповідно до цієї угоди, ми маємо абсолютну свободу пересування через Керченську протоку і в Азовському морі, без будь-яких обмежень», - сказав президент та додав, що затримувати або блокувати українські судна є абсолютно протизаконно відповідно до міжнародного права щодо вільної навігації.

«Це дуже небезпечний прецедент, і ми маємо забезпечити міжнародну реакцію, тому що завтра будь-яке міжнародне судно може бути піддано нападу. Ми не можемо більше з цим миритися», - підсумував Порошенко.

«Відповідно до міжнародного права – це прямий акт агресії, який повністю підпадає під резолюцію ООН», - сказав президент, уточнивши, що цей напад відбувся «в нейтральних міжнародних водах Чорного моря».

Порошенко закликав весь світ проявити єдність і солідарність з Україною в захисті її свободи та демократії.

Нагадаємо, Порошенко повідомив, що збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.