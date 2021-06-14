В Офісу президента немає системної політичної стратегії, що робити з Україною

Перш, ніж посадити дерева треба посадити тих, хто десятиліттями вирубував українські ліси

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Политик, который пришел к власти, прежде всего, должен реализовывать свою политическую программу, на основании которой его выбрали президентом Украины, а не придумывать себе любую работу на третьем году своего правления. Все что предлагает сейчас Президент Зеленский, ярко, неожиданно, блестяще, но носит характер политического экспромта или пиара и не нуждается в эффективном исполнении.

Но хуже другое, у Офиса президента нет системной политической стратегии, что делать с Украиной. Поэтому у него одна политическая инициатива противоречит другой, не закончив одного дела, они смело берутся за другое. Не справившись судебной реформой, Офис президента смело берется за продажу земли, оставляя фермера один на один со спекулянтами, проворовавшейся местной властью и латифундистами.

Другой пример. Новая остроумная президентская инициатива по посадке миллиарда саженцев деревьев по всей стране. Это самое время, когда идет война и в бедность погрузилось большинство населения Украины. Конечно, это очень благородная инициатива, но, как всегда, незрелая и глубоко коррупционная. Даже больше, чем Большое строительство дорог.

Но прежде, чем посадить деревья надо посадить тех, кто десятилетиями вырубал украинские леса. Этим политика отличается от пиар-акций.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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