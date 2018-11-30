Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея



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Суха і вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню

Лише недавно заспокоїлася ситуація з лісовими пожежами в Каліфорнії, як аналогічна біда насувається на Австралію. Тисячі людей евакуйовані з Квінсленда, де виявлено близько 140 осередків займання.

Суха і вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню. Про жертви поки не повідомляється, але більш ніж 10 000 чоловік наказали покинути свої будинки і виїхати в безпечне місце.