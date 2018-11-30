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    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея

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    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея

    Суха і вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню

    Лише недавно заспокоїлася ситуація з лісовими пожежами в Каліфорнії, як аналогічна біда насувається на Австралію. Тисячі людей евакуйовані з Квінсленда, де виявлено близько 140 осередків займання.

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    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея
    Лісові пожежі загрожують Австралії. Фотогалерея

    Суха і вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню. Про жертви поки не повідомляється, але більш ніж 10 000 чоловік наказали покинути свої будинки і виїхати в безпечне місце.

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