На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)

Олексію навіки залишиться 22 роки...

Напередодні Великодня, 23 квітня, в селі Слобідка, що на Талалаївщині, провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача. Він помер 21 квітня у лікарні Дніпра після важкого поранення, яке отримав 26 березня в бою з ворогом. Про це повідомляє повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй сторінці у Facebook.

«Напередодні Великодня Чернігівщина провела в останню путь ще одного сина, який поліг у боротьбі за свободу і Незалежність рідної землі. Попрощатися з 22-річним Олексієм зібралися найближчі та найрідніші люди, в серцях яких він навіки лишиться Героєм», – йдеться в повідомленні.

Народився Ротач Олексій Сергійович 7 березня 2000 року в селі Слобідка Талалаївського району. У 2015 році закінчив Харківську загальноосвітню школу, після чого вступив до Романського коледжу КНЕУ. Його він закінчив у 2019 році, опанувавши спеціальність «обслуговування комп'ютерних мереж та систем».

У березні 2020 року Олексій підписав контракт на військову службу, долучившись до 13 батальйону 95 бригади, що на Житомирщині. Після початку повномасштабного вторгнення по всій території України разом з побратимами він віддано боронив рідну країну від загарбника.

26 березня 2022 року в бою з ворогом Олексій отримав тяжке поранення. Весь цей час за його життя боролися військові медики в місті Дніпро. 21 квітня серце Олексія зупинилося.

Йому навіки залишиться 22 роки. В Олексія залишилися батьки та сестричка.

Джерело: Суспільне