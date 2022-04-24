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    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)

    Олексій Ротач помер 21 квітня у лікарні Дніпра після важкого поранення - На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)
    Олексій Ротач помер 21 квітня у лікарні Дніпра після важкого поранення

    Олексію навіки залишиться 22 роки...

    Напередодні Великодня, 23 квітня, в селі Слобідка, що на Талалаївщині, провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача. Він помер 21 квітня у лікарні Дніпра після важкого поранення, яке отримав 26 березня в бою з ворогом. Про це повідомляє повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй сторінці у Facebook.

    «Напередодні Великодня Чернігівщина провела в останню путь ще одного сина, який поліг у боротьбі за свободу і Незалежність рідної землі. Попрощатися з 22-річним Олексієм зібралися найближчі та найрідніші люди, в серцях яких він навіки лишиться Героєм», – йдеться в повідомленні.

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    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)
    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)
    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)
    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)

    Народився Ротач Олексій Сергійович 7 березня 2000 року в селі Слобідка Талалаївського району. У 2015 році закінчив Харківську загальноосвітню школу, після чого вступив до Романського коледжу КНЕУ. Його він закінчив у 2019 році, опанувавши спеціальність «обслуговування комп'ютерних мереж та систем».

    У березні 2020 року Олексій підписав контракт на військову службу, долучившись до 13 батальйону 95 бригади, що на Житомирщині. Після початку повномасштабного вторгнення по всій території України разом з побратимами він віддано боронив рідну країну від загарбника.

    26 березня 2022 року в бою з ворогом Олексій отримав тяжке поранення. Весь цей час за його життя боролися військові медики в місті Дніпро. 21 квітня серце Олексія зупинилося.

    Йому навіки залишиться 22 роки. В Олексія залишилися батьки та сестричка.

    Джерело: Суспільне

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина військові Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині провели в останню путь 22-річного бійця Олексія Ротача (фото)