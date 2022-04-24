Експерт пояснив, чи може Україна перейти на американський газ

Термінал зрідженого газу у польському Свіноуйсьце може працювати і для України, приймаючи американський газ

Потрібно в авральному режимі запускати новий інтерконектор Польша-Україна

Україна повинна розробляти варіанти різні сценарії закупівлі газу, зокрема, у Європі та США. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Наші делегації з питань енергетики повинні днювати і ночувати в Польщі, Угорщині та Словаччині, домовляючись про збільшення гарантованих потужностей імпорту природного газу в Україну, якщо такі можливості ще існують», – упевнений Мизовець.

Він наголосив на необхідності справжнього мозкового штурму за участю представників Мінпаливенерго, Оператора ГТС, Оператора підземних сховищ, видобувників та трейдерів.

Зокрема, зазначив голова асоціації «Газові трейдери України», Україна має у авральному режимі запустити новий інтерконект Польща-Україна (пропускною спроможністю до 15 млрд м3), «про який давно йшлося і від якого, на превеликий жаль, раніше відмовились як «Нафтогаз», так і Оператор ГТС».

Крім того, наголосив Андрій Мизовець, Україна могла б скористатися здобутками у газовій сфері Польщі, яка побудувала LNG-термінал в Свиноуйсьце і газогін Baltic Pipe, а також придбала долю у газовидобутку Норвегії.

За словами експерта, зупинка газового транзиту через Україну залишить нас із трьома джерелами: власним видобутком, відбором із газосховищ та імпортом із сусідніх країн Євросоюзу.

Також голова асоціації «Газові трейдери України» згалав про можливість використання американського зрідженого газу. «Чим привабливий цей ресурс? Його постачання можна швидко організувати в ті крани, де немає повноцінної трубопровідної газової інфраструктури і там, де є морські порти», – пояснив він.

Але, додав Андрій Мизовець, цей енергоресурс не є дешевим, бо до складових його ціни входять такі технологічні процеси, як зрідження, транспортування газовозами і регазифікація.

Нагадаємо, що США у березні поточного року заявили про збільшення поставок зрідженого газу до Євросоюзу, аби зменшити енергетичну залежність європейських партнерів від Росії.