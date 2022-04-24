Росія хоче вирішити демографічні проблеми за допомогою примусово депортованих українців

Після побачених злочинів ми маємо поховати Росію, зламавши їй хребет

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Президент сказал, что около 500 тысяч украинцев рашисты забрали как рабов. Да, это натуральное рабство, ведь людей банально депортировали с родной земли те, кто пришел к ним с войной.

Не секрет, что на России проблемы с демографией. За прошлый год там как раз 500 тысяч человек и потеряли.

Почему так? Годы бедности и стабильной войны – Грузия, Сирия, Украина не проходят бесследно. Чудовищная медицина, из-за которой есть риск потерять как детей, так и взрослых членов семьи. Все это не способствует росту демографии.

Сейчас война стоит РФ молодого населения. Не всего – но огромного количества. В тех условиях молодежь должна быть на вес золота, а не ехать без документов и умирать на чужой земле. Но она едет и умирает.

Кажется, путин решил проблему путем еще большего позора. Он компенсирует нехватку людей тупо угнанными в рабство людьми. И это уже не ХХ век. Это что-то, дурно пахнущее Средневековьем.

Если Кремль всерьез надеется заменить одних холопов другими – пусть закатает губу обратно. Затупить население телевизором можно, конечно. Однако прибывшие из Украины заложники все же провели свою жизнь в нормальной стране. Им мозг Скабеевой не заменишь.

Это большое горе, так что кто-то сломается и не выдержит. Не могу осуждать людей, который силой увезли в чужую страну, чтобы там бросить на произвол судьбы. В то же время, остальные депортированные будут ждать: когда же Украина придет за ними. И она придет.

Ведь империя зла, которую Путин рисовал на Западе, на самом деле зовется Россией. Теперь нам мало простого возврата территорий. Они и так наши, вернем. После увиденных преступлений мы должны похоронить Россию, сломав ей хребет. Это зло больше никому не должно угрожать. Мы справимся.

Так что украинцы вернутся домой, а россияне поселятся либо в гробах, либо на скамье подсудимых, либо в своей новой России – нищей, задавленной репарациями и отбывающей самые строгие наказания.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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