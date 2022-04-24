У Києві чоловік малював на дорозі «свастику Путіна» (відео)
Поліція вилучила у чоловіка фарбу і викрутку
24 квітня на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі літеру Z, що є рашистським символом. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Поліцію на місце викликали місцеві мешканці, які помітили неправомірні дії чоловіка похилого віку.
Поліція вилучила у чоловіка фарбу і викрутку.
Під час затримання чоловік поводився не зовсім адекватно та заявляв, що правоохоронці «фальшиві».
Нагадаємо, літера Z є символікою російських військ, яку ті використовують на війні в Україні.
В Україні рашистська символіка заборонена Верховною Радою.
У самій Росії символіка окупантів, які вторглися на територію України, користується певною популярністю. Так, у Курганській області виробники пасок почали виробляти великодній хліб із нанесеною на нього «свастикою Путіна».
А у Свердловській області реставратори церкви приліпили літеру Z на купол церкви. Втім, самі церковники заявили, що вони на таку «акцію підтримки» окупантів згоди не давали.