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    У Києві чоловік малював на дорозі «свастику Путіна» (відео)

    Під час затримання чоловік поводився не зовсім адекватно - У Києві чоловік малював на дорозі «свастику Путіна» (відео)
    Під час затримання чоловік поводився не зовсім адекватно
    фото: скріншот із відео

    Поліція вилучила у чоловіка фарбу і викрутку

    24 квітня на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі літеру Z, що є рашистським символом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Поліцію на місце викликали місцеві мешканці, які помітили неправомірні дії чоловіка похилого віку.

    Поліція вилучила у чоловіка фарбу і викрутку.

    Під час затримання чоловік поводився не зовсім адекватно та заявляв, що правоохоронці «фальшиві».

    Нагадаємо, літера Z є символікою російських військ, яку ті використовують на війні в Україні.

    В Україні рашистська символіка заборонена Верховною Радою.

    У самій Росії символіка окупантів, які вторглися на територію України, користується певною популярністю. Так, у Курганській області виробники пасок почали виробляти великодній хліб із нанесеною на нього «свастикою Путіна».

    А у Свердловській області реставратори церкви приліпили літеру Z на купол церкви. Втім, самі церковники заявили, що вони на таку «акцію підтримки» окупантів згоди не давали.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві чоловік малював на дорозі «свастику Путіна» (відео)