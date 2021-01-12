На території замку в Ужгороді археологи знайшли унікальну середньовічну монету

Закарпатські археологи знайшли середньовічну монету, яка була у майже відмінному стані, певно в обігу зовсім не була. На аверсі по колу надпис схожий на CALMAN RE(X).

«Денар. Угорське королівство. Калман (1095-1116 рр.). Це найбільш рання середньовічна монета, що виявлена на території Ужгородського замку (під час археологічних досліджень у 2019 році)», – повідомив про цікаву знахідку кандидат історичних наук УжНУ, археолог Володимир Мойжес.

Калман або Коломан І (Кальман Книжник) – король Угорщини з 1095 року та Хорватії з 1097 року. 1112 року з метою встановлення дружніх відносин з Київською державою одружився з Євфимією, дочкою Володимира Мономаха. Втручався в міжусобну боротьбу українських князів, захопив частину Закарпаття. 1099 року зробив спробу загарбати Галичину, але був розгромлений військами князів Володаря і Василька Ростиславичів у битві над Вягром біля Перемишля.

Слід зазначити, що викладачі УжНУ спільно зі студентами-істориками досліджують руїни церкви Святого Юрія на території Ужгородського замку. Саме у цих криптах свого часу ховали представників знатного роду Другетів, яким належала фортеця і місто до кінця 17 століття та інших знатних городян.

Одну із крипт вдалось розкопати до рівня її підлоги. В ній було виявлено медальйон, хрестик, застібки, чисельні заклепки від трун, а також цікавий артефакт – шаблю XVI ст.

Також на території Закарпаття археологи знаходять візантійські монети, так звані фолліси. Вони датуються Х-м та початком ХІ століття. Мають вагу 8-12 грамів, діаметр – близько 3 см. На їхній лицьовій стороні є чотирирядковий надпис латинськими буквами, а на звороті –зображення Ісуса Христа.

За словами закарпатського дослідника,науковця Йосипа Кобаля найдавніші монети на території краю з’явилися у ІІІ столітті до н. е. і були пов’язані з приходом у цей регіон кельтів. Це срібні тетрадрахми македонських королів Філіпа й Олександра Македонського. Такі монети були знайдені у досить великій кількості, зокрема, у селі Гут Берегівського району.