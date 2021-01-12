В Україні з’явилась нова монета

Монету номіналом дві гривні випустили накладом 35 тисяч штук

Нацбанк України з вівторка, 12 січня, вводить в обіг нову пам'ятну монету. Вона присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук - Агатангелу Кримському, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета входить в серію Видатні особистості України і є першою пам'ятною монетою 2021 року.

Монета номіналом дві гривні виготовлена з нейзильберу. Її наклад - 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено малий герб України, геометричний декор з розгорнутих книг, які складаються в зірку, цитату Агатангела Кримського.

Також незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Це буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.

Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю. Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.