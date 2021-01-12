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    В Україні з’явилась нова монета

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    Монета присвячена українському вченому Агатангелу Кримському - В Україні з’явилась нова монета
    Монета присвячена українському вченому Агатангелу Кримському
    Фото: НБУ

    Монету номіналом дві гривні випустили накладом 35 тисяч штук

    Нацбанк України з вівторка, 12 січня, вводить в обіг нову пам'ятну монету. Вона присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук - Агатангелу Кримському, повідомляє пресслужба НБУ.

    Зазначається, що монета входить в серію Видатні особистості України і є першою пам'ятною монетою 2021 року.

    Монета номіналом дві гривні виготовлена з нейзильберу. Її наклад - 35 тисяч штук.

    На аверсі монети розміщено малий герб України, геометричний декор з розгорнутих книг, які складаються в зірку, цитату Агатангела Кримського.

    Також незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного ЯруЦе буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.

    Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з БілоруссюМонету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.

     Читайте також: Які гроші можуть зникнути у 2021 році: Нацбанк оприлюднив деталі

     

    Теги: Національний банк історія гроші гривня монета
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