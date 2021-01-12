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    Затори на кілька кілометрів. Як виглядають наслідки газових протестів (відео)

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    <span>У Хусті місцеві мешканці перекрили головну дорогу</span> - Затори на кілька кілометрів. Як виглядають наслідки газових протестів (відео)
    У Хусті місцеві мешканці перекрили головну дорогу

    Люди безперервно переходили дорогу. Через це і утворились затори

    У Хусті (Закарпатська область) місцеві мешканці, які протестують проти зростання тарифів на газ та електроенергію, перекрили головну дорогу, через що утворилась величезна черга з автомобілів.

    На відео відзняті з квадрокоптера, зокрема, видно, що автомобілі стоять на кілька кілометрів.

    Нагадаємо, 11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

    На Буковині перекрили дороги. Жителі Одеси також не задоволені тарифною політикою. 

    Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.

    Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський наказав уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада відбулася в Офісі президента.  Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина газ дороги Закарпаття Володимир Зеленський Хуст
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