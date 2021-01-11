У Хусті перекрили дороги. Масштабний затор зняли з повітря (відео)
Наразі заїхати у Хуст неможливо
Сьогодні, 11 січня, у місті Хуст люди перекрили дорогу Н-09 через високі тарифи на газ та електроенергію. Відео з місця події в соцмережі Facebook поширив Ярослав Феєр.
Люди безперервно переходять дорогу, у такий спосіб перекриваючи рух траспорту. На місці події утворились великі затори.
Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.
Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги.