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    У Хусті перекрили дороги. Масштабний затор зняли з повітря (відео)

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    У кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів - У Хусті перекрили дороги. Масштабний затор зняли з повітря (відео)
    У кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів
    Скріншот відео: Феер Ярослав

    Наразі заїхати у Хуст неможливо

    Сьогодні, 11 січня, у місті Хуст люди перекрили дорогу Н-09 через високі тарифи на газ та електроенергію. Відео з місця події в соцмережі Facebook поширив Ярослав Феєр.

    Люди безперервно переходять дорогу, у такий спосіб перекриваючи рух траспорту. На місці події утворились великі затори. 

    Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.

    Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги. 

    З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає  на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр  («Полтавагаз збут»)  і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без  вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні  облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.
    Теги: газ тарифи Закарпаття протест Хуст
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