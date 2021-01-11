У Хусті перекрили дороги. Масштабний затор зняли з повітря (відео)

Наразі заїхати у Хуст неможливо

Сьогодні, 11 січня, у місті Хуст люди перекрили дорогу Н-09 через високі тарифи на газ та електроенергію. Відео з місця події в соцмережі Facebook поширив Ярослав Феєр.

Люди безперервно переходять дорогу, у такий спосіб перекриваючи рух траспорту. На місці події утворились великі затори.

Наразі заїхати у Хуст неможливо. На відео видно, що траса заповнена автомобілями, які змушені стояти через акцію протесту.

Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.