Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені 30-річчю незалежності України (фото)

Приблизна ціна золотої пам’ятної монети номіналом 250 грн буде становити 140 тис. грн

З 17 серпня Національний банк вводить у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України. Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, НБУ випускає інвестиційну срібну монету номіналом 1 грн (тираж – 15 тис. шт.). Монета виготовлена із срібла (999,9 проби).

Крім того, в обіг вводиться срібна монета номіналом 10 грн (вага – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – 3 тис. штук). Орієнтовна вартість монети становить 1,85 тис. грн.

Також випускається срібна монета номіналом 50 грн, вагою 0,5 кг, діаметром 85 мм, тираж – 500 шт. Орієнтовна вартість становить близько 20 тис. грн.

В обіг вводиться золота пам’ятна монета номіналом 250 грн, вагою 62,2 г, тираж – 400 шт. Приблизна ціна становить 140 тис. грн.

Джерело: minfin