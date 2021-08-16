  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені 30-річчю незалежності України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інвестиційна срібна монета номіналом 1 грн - Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені 30-річчю незалежності України (фото)
    Інвестиційна срібна монета номіналом 1 грн

    Приблизна ціна золотої пам’ятної монети номіналом 250 грн буде становити 140 тис. грн

    З 17 серпня Національний банк вводить у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України. Про це йдеться на сайті НБУ.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Срібна монета номіналом 10 грн
    Інвестиційна срібна монета номіналом 1 грн
    Срібна монета номіналом 50 грн
    Золота пам’ятна монета номіналом 250 грн

    Зокрема, НБУ випускає інвестиційну срібну монету номіналом 1 грн (тираж – 15 тис. шт.). Монета виготовлена із срібла (999,9 проби).

    Крім того, в обіг вводиться срібна монета номіналом 10 грн (вага – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – 3 тис. штук). Орієнтовна вартість монети становить 1,85 тис. грн.

    Також випускається срібна монета номіналом 50 грн, вагою 0,5 кг, діаметром 85 мм, тираж – 500 шт. Орієнтовна вартість становить близько 20 тис. грн.

    В обіг вводиться золота пам’ятна монета номіналом 250 грн, вагою 62,2 г, тираж – 400 шт. Приблизна ціна становить 140 тис. грн.

    Джерело: minfin

    Теги: Національний банк монета НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк вводить в обіг монети, присвячені 30-річчю незалежності України (фото)