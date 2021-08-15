Нацбанк запускає податкову амністію для фізосіб – що це означає

Нацбанк розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб

Національний банк розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів). Про це передає пресслужба НБУ.

З 1 вересня 2021 ці особи зможуть зараховувати кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування на поточні рахунки в іноземній і національній валюті .

Наведені зміни внесені з метою приведення нормативно-правової бази Нацбанку у відповідність до закону України.

Крім того, з огляду на звернення українських банків, Національний банк удосконалив низку інших норм щодо проведення деяких валютних операцій.

Відповідні зміни набувають чинності з 1 вересня.

Раніше на виконання програми добровільного декларування, або так званої «податкової амністії» учасники повинні були відкрити в банку спеціальний рахунок і перерахувати на нього гроші і банківські метали.

В середині червня Верховна Рада ухвалила закон № 1539-IX (законопроєкт № 5153), який в пакеті з іншими документами передбачає введення в Україні податкової амністії. Президент Володимир Зеленський повернув документ з підписом 19 липня, а набув чинності він з 21 липня поточного року.

Закон пропонує в період з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року провести добровільне декларування активів фізосіб, які були придбані до 1 січня цього року, але з яких не були сплачені податки.

Нагадаємо, експерти Національного банку прогнозують, що до кінця року в Україні вдасться прищепити близько 30% населення, чого недостатньо для отримання колективного імунітету. Водночас регулятор не прогнозує введення жорсткого карантину цієї осені.