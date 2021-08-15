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    Економіка та фінанси

    Нацбанк запускає податкову амністію для фізосіб – що це означає

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    Національний банк удосконалив низку норм стосовно проведення деяких валютних операцій - Нацбанк запускає податкову амністію для фізосіб – що це означає
    Національний банк удосконалив низку норм стосовно проведення деяких валютних операцій
    Фото звідкритих джерел

    Нацбанк розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб

    Національний банк розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів). Про це передає пресслужба НБУ.

    З 1 вересня 2021 ці особи зможуть зараховувати кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування на поточні рахунки в іноземній і національній валюті .

    Наведені зміни внесені з метою приведення нормативно-правової бази Нацбанку у відповідність до закону України.

    Крім того, з огляду на звернення українських банків, Національний банк удосконалив низку інших норм щодо проведення деяких валютних операцій.

    Відповідні зміни набувають чинності з 1 вересня.

    Раніше на виконання програми добровільного декларування, або так званої «податкової амністії» учасники повинні були відкрити в банку спеціальний рахунок і перерахувати на нього гроші і банківські метали.

    В середині червня Верховна Рада ухвалила закон № 1539-IX (законопроєкт № 5153), який в пакеті з іншими документами передбачає введення в Україні податкової амністії. Президент Володимир Зеленський повернув документ з підписом 19 липня, а набув чинності він з 21 липня поточного року.

    Закон пропонує в період з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року провести добровільне декларування активів фізосіб, які були придбані до 1 січня цього року, але з яких не були сплачені податки.

    Нагадаємо, експерти Національного банку прогнозують, що до кінця року в Україні вдасться прищепити близько 30% населення, чого недостатньо для отримання колективного імунітету. Водночас регулятор не прогнозує введення жорсткого карантину цієї осені.

    Теги: Національний банк податки банк президент НБУ
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    Нацбанк запускає податкову амністію для фізосіб – що це означає