«Не знають куди ту георгіївську стрічку собі запхати». У Росії триває «побєдобєсіє»

«Оце ж Господь послав нам сусіда .. ну чисті упирі»

Український продюсер Олена Мозгова, яка є донькою легендарного співака і композитора Миколи Мозгового, поглузувала з громадян Росії, які прикрашають георгіївською стрічкою взуття та продукти харчування.

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«Боже, Боже... оце ж Господь послав нам сусіда .. ну чисті упирі. Вже не знають куди ту лєнту собі запхати, крєатівность наше всьо», - написала Олена Мозгова, коментуючи відповідні світлини.

Нагадаємо, що Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.