Ніякої конфіденційності! Росія від сьогодні змінила правила спілкування у месенджерах



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Всі мобільні оператори з «Великої четвірки» («Білайн», МТС, «Мегафон» і Tele2) заявили, що готові до виконання нових вимог.

У Росії набули чинності нові правила ідентифікації в месенджерах

У Росії відсьогодні, 5 травня, набули чинності нові правила ідентифікації в месенджерах.

Відтепер месенджери зобов'язані ідентифікувати користувачів за номером телефону. Передбачається, що комунікаційної програмою зможе користуватися тільки та людина, на яку оформлений номер телефону. Щоб засвідчити особу, адміністрація месенджера повинна передати операторам мобільного зв'язку інформацію про клієнта.

Оператори зобов'язані відповісти співробітникам месенджера за 20 хвилин. Якщо дані про абонента співпадуть з інформацією в базі, особистість користувача буде вважатися ідентифікованої. Якщо оператор не встиг відповісти або номера телефону не виявилося в базі даних, то ідентифікація не буде вважатися пройденою.

Всі мобільні оператори з «Великої четвірки» ( «Білайн», МТС, «Мегафон» і Tele2) заявили, що готові до виконання нових вимог.

За словами глави Роскомнадзора Олександра Жарова, це рішення забезпечить безпеку росіян, так як можливість анонімної комунікації в месенджерах «ускладнює діяльність правоохоронних органів».