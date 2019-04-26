Під час 8 та 9 травня Інститут В'ятровича рекомендує використовувати гасло «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо»



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Червоні маки треба розміщувати на одязі на лівій стороні грудей, якомога ближче до серця

Український інститут національної пам’яті звертається з проханням до українців у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні доповнити одяг червоним маком – символом пам’яті.

Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Рекомендується виготовляти стилізовані червоні маки з паперу або тканини та розміщувати на одязі на лівій стороні грудей, якомога ближче до серця.

Також під час відзначення 8 та 9 травня рекомендуємо використовувати гасло «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

«Пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об’єднані Нації. Не забуваємо: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає», - пояснив голова Українського інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

В інституті нагадують, що День пам’яті та примирення та День перемоги символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом.

Окремо УІНП нагадує, що заборонено використовувати комуністичну символіку під виглядом «прапора Перемоги», а також георгіївських стрічок. За це можуть накласти штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

У В’ятровича відмічають, що трагедія українського народу в роки Другої світової полягала в тому, що на час початку війни він був розділений між кількома державами. Тому українці змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. І тільки УПА була єдиним українським суб’єктом у цій війні.

«За панування над Україною воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояння намагалася продемонструвати на наших землях прихильність до українства. Однак єдиним справді українським суб’єктом у роки війни був визвольний рух – передовсім, Українська повстанська армія», - говориться в повідомленні УІНП.

Нагадаємо, В’ятрович пропонував зробити вихідним днем не 9 травня, а 8. «Допоки 9 травня залишатиметься вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безперечно, використовуватиметься Росією», - поясняв В’ятрович у інтерв’ю для «Главком».