Біля єгипетського курорту шукають акулу, яка загризла туриста



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Вісім осіб на декількох човнах будуть постійного спостерігати за морем, щоб виявити активність акул

Міністерство екології Єгипту розпорядилося сформувати групу зі спеціальних спостерігачів для виявлення акули біля узбережжя курорту Марса Алам після нападу хижака на туриста з Чехії. Про це в ефірі телеканалу Extra News заявив глава міста Атеф Вегді.

Як розповів чиновник, міністерство екології країни дало розпорядження про виділення восьми осіб на декількох човнах для постійного спостереження за морем, щоб виявити активність акул.

Також на узбережжі і в морі з цією самою метою були встановлені відеокамери.

Вегді зазначив, що комісія, створена для розслідування інциденту, поки не встановила тип акули, яка напала на туристів.

Раніше повідомлялося, що в кінці минулого тижня біля морського узбережжя неподалік від Марса Алам були виявлені останки туриста з Чехії, якого розтерзала акула.