Неймовірні фотографії з дрона: світ очима архітектора



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Шість років тому індонезійський фотограф Демасіо Руслі почав робити приголомшливі знімки

Його фотографії, зроблені з дрона, демонструють нам пейзажі Австралії, бетонні джунглі Гонконгу і химерні текстури реальності, про які ми й не підозрювали. Руслі працює архітектором. Фотографія - це його хобі. Під час подорожей Сіднеєм і за його межі, Демасіо використовує DJI Phantom 4 Pro, щоб зловити захоплюючі види.

Демасіо вперше взяв у руки камеру, допомагаючи своєму двоюрідному братові, професійному фотографу, під час зйомок. Натхненний теплим контактом, що виникають між фотографом і людиною в кадрі, Демасіо через тиждень придбав свою першу «зеркалку». Він також завів свій інстаграм і донині ділиться там своїми роботами. Позитивні відгуки і добре спілкування з глядачами змусили його продовжувати творити, і тепер у нього понад 110 000 підписників.

Джерело: cameralabs.org