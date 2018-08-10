КНР заперечує політично мотивований характер фінансової допомоги країнам АТР



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Пекін пообіцяв надати допомоги на 5,9 млрд. доларів

МЗС КНР заперечило те, що фінансова допомога країнам Тихого океану, обумовлюється певними політичними зобов’язаннями. Дані заяви китайське зовнішньополітичне відомство зробило після того, як австралійський аналітичний центр Lowy Institute в своєму дослідженні показав, що КНР стала другим найбільшим донором країнам південної частини Тихого океану.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Із 2011 року Пекін надав країнам регіону 1,3 млрд. доларів. Це менше ніж 6,6 млрд. доларів допомоги, яку надала Австралія за цей час, проте більше ніж 1,2 млрд. доларів допомоги із боку Нової Зеландії. Загалом же Пекін пообіцяв 14 країнам регіону надати 5,9 млрд. доларів допомоги.

Проте Пекін заперечив політично мотивований характер допомоги, називаючи її такою, що враховує потреби 14 країн регіону і дає їм можливість вийти на сталий характер розвитку. МЗС КНР закликало інші країни відкинути мислення періоду Холодної війни, яке в тому числі включає підозри, оскільки такий підхід шкодитиме розвитку країн південної частини Тихого океану.