В Австралії сталося два землетруси



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Об'єднаний австралійський центр попередження про цунамі визначив, що загрози цунамі не існує

Сьогодні вночі у південній та західній частинах Австралії було зафіксовано два землетруси, повідомлень про постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє news.com.

«Більш потужні поштовхи спостерігалися близько опівночі за місцевим часом у штаті Західна Австралія, їхня магнітуда дорівнювала 4.3, а епіцентр залягав на глибині 17 км поблизу міста Норсман, що розташоване за близько 620 кілометрів на схід від столиці штату Перта», - йдеться в повідомленні.

За кілька годин до цього - близько 20.30 у середу за місцевим часом - землетрус потужністю 3,2 бали струсонув Аделаїду - столицю штату Південна Австралія. За даними Geoscience Australia, епіцентр землетрусу було зареєстровано у містечку Маннам на глибині 12 км.

Спираючись на дані про силу поштовхів та глибину їхніх епіцентрів Об'єднаний австралійський центр попередження про цунамі визначив, що загрози цунамі не існує.

Не було також і повідомлень про значні збитки або травмованих осіб внаслідок землетрусів.

До слова, у Австралії фермерам офіційно дозволили вбивати сумчастих. Право на відстріл кенгуру надали вимушено, через надзвичайну спеку, яка накрила континент.

Як стало відомо, в Індонезії стався новий потужний землетрус.

МЗС України у зв'язку з потужним землетрусом в Індонезії і збереженням ймовірності подальших поштовхів рекомендує уважно стежити за повідомленнями місцевої влади про розвиток сейсмологічної ситуації.