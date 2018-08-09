Австралія готова розширити санкції проти РФ через хіматаку в Британії



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Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп

Австралія підтримує анонсовані Вашингтоном санкції у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки

Австралія може розширити санкції проти Росії за хімічну атаку в британському Солсбері, як це зробили США.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, передає News.com.

«Я вважаю, що використання хімічної зброї в будь-який час, в будь-якому місці, за будь-яких обставин є мерзенним, воно не може продовжувати бути безкарним», - сказала вона.

За її словами, Австралія підтримує анонсовані Вашингтоном санкції у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, однак прийматиме власне рішення з огляду на національні інтереси.

«Ми, звичайно, врахуємо санкції США щодо Росії і розглянемо наші обставини. Це дуже серйозне питання, і нам потрібно повністю оцінити наслідки цього», - зазначила очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства.

Австралія схвалила перші санкції проти РФ у червні 2014 року через агресію проти України, у вересні того ж року вони були поглиблені. Також Канберра вимагає від Росії компенсації сім'ям 38 австралійців, загиблих унаслідок катастрофи рейсу MH17 на сході України у 2014 році.

Весною 2018 року Австралія приєдналася до десятків інших країн, які після отруєння в Солсбері почали висилати російських дипломатів, що займалися непритаманною їм діяльністю.

Нагадаємо, США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Раніше, 8 серпня, Державний департамент США ухвалив рішення про введення нових санкцій проти Росії через справу Скрипаля. Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їхні компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Нагадаємо, в березні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці біля торгового центру в британському Солсбері. Нещодавно вони вийшли з коми і почали одужувати.

Велика Британія звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів та отруєння ще двох осіб у британському Еймсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Москва всі звинувачення відкидає.

Згодом британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Також правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Напередодні також стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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