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    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу

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    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу

    Канадець Келвін Ніколлс - людина, яка присвятила своїй улюбленій справі - паперовому мистецтву - вже декілька десятків років життя

    Основну нішу в його творчій діяльності займає створення неймовірно реалістичних скульптур тварин з паперу.

    Його паперовий зоопарк складається з величезного розмаїття диких звірів, серед яких ведмеді, леви, панди, сови, зебри, рисі та ін.

    Як розповідає сам Келвін, звання паперового скульптора він носить ще з середини 1980-х років. Його першою справжньою роботою була вивіска для автобусного парку, яку він виготовив на прохання свого дядька в 1983 році і отримав за неї 15 доларів. Світ же дізнався про талановитого скульптора Келвіна Ніколлса в 1994 році, коли фотографії його паперових тварин з'явилися на сторінках журналу National Geographic.

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    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу
    Неймовірно реалістичні скульптури тварин та птахів, які створені з паперу

    Сьогодні твори сучасного мистецтва з паперу від канадського художника замовляють для рекламних кампаній, приватних колекцій, книжкових видавництв, галерей і в якості подарунків. Вони прикрашають сторінки багатьох журналів, книг, а також виставляються в кращих галереях Канади, США та Європи.

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