Найстаріша музична школа Одеси відзначила 95-річчя



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Вихованці та педагоги Одеської дитячої музшколи № 4 представили свої творчі досягнення до 95-річчя заснування

12 травня 2019 року в Одеській філармонії відбувся ювілейний концерт Одеської дитячої музичної школи № 4 «Спасибі, музико, за те, що людям даруєш ти тепло», приурочений 95-річчю навчального закладу.

Концерт, який проходив у рамках програми «Юний меломан», розпочався з виконання ансамблем трубачів романсу Рахманінова.

Ведуча, заслужений працівник культури України, лектор-музикознавець Ганна Розен розповіла про історію школи, її директорів, викладачів і традиції навчального закладу, розвиток традиційних напрямків мистецтва та створення нових.

Під час концерту перед глядачами виступили камерний оркестр, який виконав класичні та сучасні твори, і переможці заснованого закладом конкурсу «Музичні династії» - муздинастія Деменко-Морозових.

Також свою майстерність показали вихованці та творчі колективи Дитячої музичної школи: Кирило Швець, Андрій Демидов, Анастасія Мєсячнікова, Тетяна Березянська, ансамблі домристів «Візерунок», саксофоністів, флейтистів, трубачів, бандуристів, ударних інструментів, камерний ансамбль і 5 хорових колективів.

Крім того, на сцені виступили стипендіати Одеського міського голови: Дмитро Щербаков, Катерина Козачек, Вікторія Дяченко, Уляна Шершун і Олексій Крамськой.

З ювілеєм школи всіх присутніх привітав директор ДМШ № 4 Сергій Литвинов, побажавши нових досягнень і творчих перемог.

Щорічно юні музиканти Дитячої музичної школи №4 завойовують близько 300 перемог на міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсах і фестивалях як в Україні, так і за кордоном.