На набережній Дніпра у Києві з’явився мурал із казковим створінням (фото)



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Мурал на підпірній стіні набережної Дніпра у Києві Фото: ВІталій Гідеван, Facebook

Мурал закликає врятувати головну водну артерію країни

На набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено казкове створіння, що жило на дні річки, і дівчинка. Разом вони закликають врятувати річку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив автор муралу, художник Віталій Гідеван.

«Всі ми виховані на казках і легендах. В одній з таких історій описане стародавнє створіння, яке живе на дні річки вже понад 2000 років. Раніше воно не було ніким спіймане. Але ось прийшов час, коли у дракона залишилася тільки одна надія на порятунок - підростаюче покоління. Об'єднавшись з дитиною, він просить про допомогу, врятувати головну водну артерію країни. Пісок з її дна вичерпують, а води забруднюють. Але разом ми зможемо все виправити, адже в цьому світі жити нашим дітям і нащадкам, так давайте залишимо їм чисту планету!» - прокоментував Гідеван свою картину на підпірній стіні набережної.

Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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